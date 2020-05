OFFICIAL : เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีม เริ่มหวด 27-28 มิ.ย.

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ หรือ FA แถลงกำหนดการแข่งขันฟุตบอล เอฟเอ คัพ รอบก่อนรองชนะเลิศ โดยจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 27-28 มิถุนายนนี้

ฟุตบอลถ้วยของลีกอังกฤษ ต้องหยุดที่รอบ 8 ทีมสุดท้ายก่อนที่การแข่งขันจะโดนระงับ เช่นเดียวกับฟุตบอลทุกรายการในยุโรปเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเมื่อวานที่ผ่านมาทางพรีเมียร์ลีกเพิ่งกำหนดวันกลับมาทำการแข่งขันใหม่นั่นคือวันที่ 17 มิถุนายนนี้

ล่าสุด ทางเอฟเอ ยืนยันแล้วว่าการแข่งขัน เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย จะกลับมาทำการแข่งขันในวันที่ 27-28 มิถุนายน ถัดมารอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่ 11-12 กรกฎาคม และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 1 สิงหาคม

เอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย

เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด - อาร์เซนอล

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ ซิตี้

อ่านบทความต่อด้านล่าง

นอริช ซิตี้ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

เลสเตอร์ ซิตี้ - เชลซี

Some provisional dates for your diary... 👀#EmiratesFACup