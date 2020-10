OFFICIAL : เอฟเวอร์ตันคว้า'ก็อดฟรีย์'แนวรับนอริช

เอฟเวอร์ตัน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว เบน ก็อดฟรีย์ กองหลังดาวรุ่งจากนอริช ซิตี้ มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ

ทัพท็อฟฟีสีน้ำเงินเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งต่อเนื่อง โดยในฤดูกาลนี้พวกเขาจัดการคว้านักเตะอย่าง ฮาเมส โรดริเกวซ, อัลลัน และ อับดูลาย ดูคูเร มาร่วมทีมและทั้งสามมีส่วนสำคัญช่วยทีมทำผลงานติดลมบนเก็บชัยชนะ 4 นัดรวดนำเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่ในชณะนี้

ล่าสุด เอฟเวอร์ตัน เดินเครื่องเสริมแนวรับด้วยการคว้า ก็อดฟรีย์ มาร่วมทีมด้วยค่าตัวราว 25 ล้านปอนด์ โดยนักเตะจะเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี 2025 และสวมเสื้อหมายเลข 22 ลงสนามในฤดูกาลนี้

"ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญากับเอฟเวอร์ตัน และเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้" ก็อดฟรีย์ ให้สัมภาษณ์ครั้งแรก

"ผมซาบซึ้งมากสำหรับโอกาสในครั้งนี้ และผมรอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มต้นกับทีม"

"เป้าหมายสำหรับผมกับเอฟเวอร์ตันคือการคว้าแชมป์และเก็บชัยชนะ ผมชอบการเอาชนะ ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมา ผมเป็นคนที่เอาใจใส่และอารมรณ์ร่วมสูง"

"แฟนบอลสามารถมั่นใจได้เลยว่าพวกเขาจะได้เห็นผมทุ่มเท 110 เปอร์เซ็นต์เพื่อพวกเขาเมื่อผมได้โอกาสลงสนาม"

ทั้งนี้ ก็อดฟรีย์ เป็นการเสริมทัพรายที่ 5 ของ คาร์โล อันเชล็อตติ ในฤดูกาลนี้ต่อจาก นีลส์ เอ็นคุนคู, ฮาเมส โรดริเกวซ, อัลลัน และ อับดูลาย ดูคูเร

✍️ | Ben Godfrey has signed for #EFC from Norwich City for an undisclosed fee, penning a five-year deal until the end of June 2025.



Welcome, @BenG0dfrey! #WelcomeGodfrey 🔵