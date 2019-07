OFFICIAL : เวสต์แฮมเปิดตัว "ฮาลเลอร์" ค่าตัวทุบสถิติ

เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว เซบาสเตียน ฮาลเลอร์ กองหน้าจาก ไอน์ทรัคต์ แฟรงค์เฟิร์ต มาร่วมทีมด้วยค่าตัวเป็นสถิติใหม่ของสโมสร

ดาวยิงวัย 25 ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับต้นสังกัด โดยทำไปได้ 20 ประตู กับ 12 แอสซิสต์ จาก 41 เกมเมื่อฤดูกาลที่ผ่าน โดยเมื่อวานที่ผ่านมาทาง แฟรงค์เฟิร์ต เพิ่งยืนยันว่าพวกเขาปล่อยตัวยนักเตะเดินทางไปตรวจร่างกายที่ลอนดอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดทัพขุนค้อน แถลงเปิดตัว ฮาลเลอร์ มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการ โดยค่าตัวเป็นสถิติสโมสรใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะราว 40 ล้านปอนด์ โดยนักเตะจะเซ็นสัญญา 5 ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญา

"ผมรู้สึกยอดเยี่ยมมาก ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผมในการย้ายมาที่นี่" ฮาลเลอร์ เผย

"มันมีความหมายมากนะ(การมีค่าตัวเป็นสถิติสโมสร) มันพิสูจน์ได้ว่าสโมสรต้องการตัวผมมาเป็นเวลานาน ผมรู้สึกถึงความต้องการที่จะเซ็นสัญญากับผม และผมแฮปปี้ที่ได้เซ็นสัญญา นี่ที่เป็นสโมสรที่ทะเยอทะยาน เป็นสโมสรที่สวยงาม เมืองที่น่าอยู่ และแฟนบอลก็ยอดเยี่ยมด้วย"

อ่านบทความต่อด้านล่าง

"ผมสามารถการันตีได้ว่าผมจะทุ่มเทเต็มร้อยเพื่อสโมสร เพราะสโมสรให้ความเชื่อมั่นกับผมอย่างเต็มเปี่ยมและผมจะตอบแทนกลับไปในทุก ๆ วัน ทุก ๆ เกมการแข่งขัน"

"ผมจะทุ่มเทเต็มร้อยอยู่เสมอและให้ความเคารพสโมสร ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ ผมรู้ว่ามันเป็นการย้ายทีมครั้งใหญ่และจะมีความคาดหวังในตัวผมเยอะ และผมก็แค่ทำให้ทุกคนภูมิใจกับการย้ายมาร่วมทีมครั้งนี้ ผมจะทุ่มเททุกอย่างที่ผมมี"

We are delighted to announce the arrival of prolific French striker @HallerSeb 😍 https://t.co/YjoxT2orQw

Our new Third Kit is pure 🔥

Like what you see? 👀 pic.twitter.com/ydE80IT7sM