OFFICIAL : เวสต์บรอมแต่งตั้ง'อัลลาร์ไดซ์'นั่งกุนซือคนใหม่

เวสต์บรอมวิช อัลเบียน ประกาศแต่งตั้ง แซม อัลลาร์ไดซ์ กุนซือชาวอังกฤษนั่งตำแหน่งกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการ

เดอะ แบ็กกีส์ เพิ่งประกาศปลด สลาเวน บิลิช กุนซือชาวโครเอเชียออกจากตำแหน่งกุนซือเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา แม้จะเพิ่งพาทีมบุกเสมอแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-1 แต่ทว่าด้วยสถานการณ์ทีมที่รั้งอันดับ 19 ทำให้เขาถูกปลดจากตำแหน่งในที่สุด

ล่าสุด เวสต์บรอม แต่งตั้ง อัลลาร์ไดซ์ เข้ามารับตำแหน่งกุนซือคนใหม่ด้วยสัญญา 18 เดือน เรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มคุมทีมในวันพฤหัสนี้เลย โดยทีมมีโปรแกรมดวลแอสตัน วิลลาในวันอาทิตย์นี้

ทั้งนี้ อัลลาร์ไดซ์ ผ่านการคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาอย่างโชกโชนทั้ง โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส, เวสต์แฮม ยูไนเต็ด, ซันเดอร์แลนด์, คริสตัล พาเลซ และเอฟเวอร์ตัน รวมไปถึงทีมชาติอังกฤษในช่วงเวลาสั้น ๆ

We are delighted to confirm the appointment of Sam Allardyce as our new Head Coach ✍️