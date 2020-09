OFFICIAL : เลสเตอร์ประกาศคว้า'คาสตานเย'ฟูลแบ็คเบลเยียม

เลสเตอร์ ซิตี้ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการคว้า ทิโมธี คาสตานเย ฟูลแบ็คจากอตาลันต้า มาร่วมทีม

ทัพจิ้งจอกสยามเดินหน้าขยับเสริมทัพรายแรกของซัมเมอร์ โดยการคว้าฟูลแบ็คเบลเยียมที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับอตาลันต้าในกัลโช เซเรีย อา และบนเวทีแชมเปี้ยนส์ ลีกในฤดูกาลที่ผ่านมา

ล่าสุด เลสเตอร์ ประกาศการคว้าตัว คานตานเย อย่างเป็นทางการ พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวอยู่ในถื่นคิง เพาเวอร์ สเตเดียม ถึงปี 2025

ทั้งนี้ คาสตานเย ถือเป็นนักเตะเบลเยียมรายที่สามที่สามที่ค้าแข้งกับทีมชุดใหญ่ในปัจจุบัน ต่อจาก ยูริ ติเลอมองส์ และ เดนิส ปราท

