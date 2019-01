OFFICIAL : เลสเตอร์ยืมตีเลอมองส์สลับขั้วซิลวา

เลสเตอร์ ซิตี้ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว ยูริ ตีเลอมองส์ กองกลางดาวรุ่งของโมนาโกมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจนฤดูกาลนี้

มิดฟิลด์ทีมชาติเบลเยียมตกเป็นข่าวลือกับหลายสโมสรในยุโรปมาตลอดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา รวมถึงตลอดหน้าหนาวในเดือนมกราคมนี้ด้วย

