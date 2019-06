OFFICIAL : เปแอสเชแถลงไม่ต่อสัญญาบุฟฟอน

ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แถลงยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการว่า สโมสรตัดสินใจไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับ จานลุยจิ บุฟฟอน นายประตูชาวอิตาเลียน

นายประตูจอมเก๋าย้ายจากยูเวนตุสมาร่วมทัพเปแอสเช เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบไม่มีค่าตัว หลังค้าแข้งกับทีมมาอย่างยาวนานถึง 17 ปีเต็ม

โดยจอมหนึบวัย 41 ปีไม่สามารถรักษาฟอร์มเก่งเหมือนสมัยค้าแข้งในกัลโช เซเรียอาได้ โดยได้ลงสนามในลีกไปก 17 นัดและมีส่วนพลาดในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่แพ้แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดตกรอบ 16 ทีมอีกด้วย จนสุดท้ายทางเปแอสเชตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาใหม่กับเจ้าตัว

"ผมจากไปแบบมีความสุขที่ได้สัมผัสประสบการณ์ซึ่งไม่ต้องส่งสัยเลยว่ามันช่วยให้ผมเติบโตขึ้นไปอีกขั้น" บุฟฟอน เผย

"วันนี้การผจญภัยนอกแผ่นดินอิตาลีของผมจบลงแล้ว ผมขอขอบคุณท่านประธาน สโมสรและเพื่อนร่วมทีมของผม"

"ผมขอให้พวกคุณโชคดี แข็งแกร่งไปด้วยกันแล้วคุณจะเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเรื่องราวที่แสนน่าทึ่ง"

"ได้เขียนไว้ว่ามีสองที่บนโลกเท่านั้นที่ผู้คนจะอาศัยอยู่อย่างมีความสุขได้นั่นคือที่บ้านของคุณและกรุงปารีส วันนี้ผมเข้าใจมันแล้ว ในทางใดก็ทางหนึ่ง ปารีสจะเป็นเสมือนบ้านของผมตลอดไป...Allez Paris!"

Grazie Grande Gigi 🙏❤️💙@PSG_English thanks @gianluigibuffon for honouring the Rouge & Bleu shirt 👇https://t.co/3qxGhKZZgj pic.twitter.com/fevmJ8mc9a