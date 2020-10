OFFICIAL : เปแอสเชยืม'ดานิโล'มิดฟิลด์ปอร์โต้พ่วงซื้อขาด

ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้า ดานิโล เปเรรา มิดฟิลด์จาก เอฟซี ปอร์โต้ มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว

แชมป์ลีกเอิง ทำการเสริมทัพต่อเนื่องในช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเขาเพิ่งปิดดีลคว้า มอยเซ คีน กองหน้าดาวรุ่งของเอฟเวอร์ตันมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว

ล่าสุด พวกเขาตกลงคว้า ดานิโอ กองกลางทีมชาติโปรตุเกสจากเอฟซี ปอร์โต้ มาร่วมทีมเรียบร้อย ด้วยสัญญายืมตัวพ่วงอ็อปชั่นซื้อขาดช่วงจบฤดูกาลน้ี

🆕✍️ @PSG_English is pleased to announce the loan signing of 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗹𝗼 𝗣𝗲𝗿𝗲𝗶𝗿𝗮 from FC Porto.



The 29-year-old Portuguese midfielder has completed a loan move with option to buy until 30 June 2021. 🔴🔵