OFFICIAL : เปแอสเชคว้านาบาส, ปล่อยอาเรโอลาซบมาดริดสัญญายืม

ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ยืนยันคว้าตัว เคย์เลอร์ นาบาส จากเรอัล มาดริด มาร่วมทัพเป็นการถาวรเรียบร้อยแล้ว

มือกาวชาวคอสตาริก้ากลายเป็นตัวสำรองในถิ่นซานติอาโก เบร์นาเบว หลังจากที่ทีมราชันชุดขาวคว้าตัว ธิโบต์ กูร์ตัวส์ เข้ามาทำหน้าที่แทน ทำให้เขาต้องตัดสินใจย้ายทีมเพื่อหาโอกาสลงสนามมากขึ้น และเป็นทีมเปแอสเชที่ได้ตัวไปร่วมทีม

ขณะเดียวกัน ทีมแชมป์ลีกเอิงยังได้ยืนยันปล่อยตัว อัลฟงส์ อาเรโอลา ให้โลส บลังโกส ยืมตัวไปใช้งานนาน 1 ฤดูกาล โดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดแต่อย่างใด

🆕 @AreolaOfficiel joins @realmadriden until 30th June 2020. ✍️



The 26-year-old shotstopper, capped three times for France, is under contract with Paris Saint-Germain until 2023. The loan deal with Real Madrid does not include a purchase option. pic.twitter.com/2J9UNb5aXJ