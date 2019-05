OFFICIAL : เปิดทางคอนเต้! งูใหญ่ปลดสปัลเล็ตติแม้ไป UCL

อินเตอร์ มิลาน แถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการปลด ลูเซียโน สปัลเล็ตติ กุนซือชาวอิตาเลียน ออกจากตำแหน่งกุนซือของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กุนซือชาวอิตาเลียนตกเป็นข่าวเตรียมโดนปลดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา หลังผลงานทีมดิ่งลงจนเกือบไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า

แม้ว่า สปัลเล็ตติ จะพาทีมกลับมาทำผลงานได้ดีขึ้นและสามารถพาทีมคว้าอันดับ 4 คว้าโควต้า UCL ได้สำเร็จ แต่ทางงูใหญ่ตัดสินใจปลดเจ้าตัวพ้นตำแหน่งในที่สุด โดยมีชื่อของ อันโตนิโอ คอนเต้ ที่จ่อเข้ามารับงานคุมทีมต่อ

FC Internazionale Milano can confirm that Luciano Spalletti is no longer Head Coach of the First Team.



The Club wishes to thank Spalletti for his work and the results achieved together.#FCIM