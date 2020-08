OFFICIAL : เซ่นตกรอบUCL! ยูเวนตุสแถลงปลด’ซาร์รี’พ้นกุนซือ

ยูเวนตุส แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการปลด เมาริซิโอ ซาร์รี พ้นจากตำแหน่งกุนซือเรียบร้อยแล้ว

ทัพม้าลายทำผลงานได้ไม่ตามเป้าในรายการยุโรป หลังทำได้เพียงเปิดบ้านเอาชนะโอลิมปิก ลียง 2-1 แต่ทว่ารวมผลสองนัดเสมอ 2-2 ตกรอบด้วยกฎประตูทีมเยือน จอดป้ายยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ที่รอบ 16 ทีมสุดท้ายเท่านั้น

แม้ว่า ซาร์รี จะพาทีมคว้าแชมป์เซเรีย อามาครองได้ในฤดูกาลน้ี แต่ด้วยผลงานโดยรวมที่ไม่เป็นไปตามเป้าทำให้ ยูเวนตุส ประกาศปลดเขาออกจากตำแหน่งกุนซือเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายงานว่าทีมเล็ง เมาริซิโอ โปเช็ตติโน เข้ามารับตำแหน่งแทน

ทั้งนี้ ซาร์รี ย้ายจากเชลซีมาคุมยูเวนตุสในฤดูกาล 2019/20 คุมทีม 51 นัดรวมทุกรายการ ชนะ 34 เสมอ 6 และแพ้ 9 นัด คว้าแชมป์เลก้า เซเรีย อา 1 สมัย

Official | Maurizio Sarri relieved of his duties.https://t.co/39vYyBXaqo pic.twitter.com/k2dxnmkokT