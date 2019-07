OFFICIAL : เชลซีแถลงปล่อยโมราต้าซบตราหมีถาวร

เชลซี แถลงผ่านเว็บไซต์ว่าพวกเขาปล่อยตัว อัลบาโร โมราต้า กองหน้าชาวสแปนิช ให้แอตเลติโก้ มาดริด แบบถาวรเรียบร้อยแล้ว

ดาวยิง 26 ปีย้ายไปค้าแข้งกับทีมตราหมีด้วยสัญญายืมตัว 18 เดือน หลังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมายึดตำแหน่งตัวจริงทัพสิงห์บลูได้เลย นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในซัมเมอร์ปี 2017 โดยทำไปได้เพียง 24 ประตูจากการลงสนาม 72 นัด

อย่างไรก็ตามอดีตกองหน้าเรอัล มาดริด กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งในการกลับมาค้าแข้งในสเปน โดยล่าสุด เชลซี แถลงว่พวกเขาปล่อยตัว โมราต้า ไปร่วมทีมตราหมีแบบถาวรเรียบร้อยแล้ว

Thank you and good luck, @AlvaroMorata. 👊