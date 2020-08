OFFICIAL : เชลซีคว้า 'ชิลเวลล์' เสริมแบ็คซ้าย

เชลซี แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว เบน ชิลเวลล์ แบ็คซ้ายตัวเก่งของเลสเตอร์ ซิตี้ มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว

ทัพสิงห์บลูส์ เดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่อง หลังจากคว้า ฮาคิม ซิเยค และ ติโม แวร์เนอร์​ มาร่วมทีมก่อนหน้านี้ โดยพวกเขาตั้งกองหลังทีมชาติอังกฤษคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งของ แฟรงค์ แลมพาร์ด สำหรับผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้าย และการเจรจาระหว่างทั้งสองทีมคืบหน้าไปอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ล่าสุด เชลซี ประกาศยืนยันการคว้าตัว ชิลเวลล์ มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ด้วยค่าตัวราว 50 ล้านปอนด์ โดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี 2025

