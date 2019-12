OFFICIAL : เชียงรายร่วมสายปักกิ่ง ACL 2020 - บุรีรัมย์เข้ารอบดวลมารินอส

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ทำการจับสลากแบ่งกลุ่ม เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2020 ออกมาแล้ว โดย สิงห์ เชียงรายฯ ในฐานะแชมป์โตโยต้า ไทยลีก อยู่กลุ่ม E ร่วมกับ ปักกิ่ง กั๋วอัน รองแชมป์ไชนีส ซูเปอร์ลีก และ รอลุ้นอีก 2 ทีมที่จะมาจากการเพลย์ออฟ

ขณะที่ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่จะเริ่มต้นในรอบเพลย์ออฟ รอบ 2 นั้น กรณีที่ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม ไปอยู่สาย H ร่วมกับ ซิดนีย์ เอฟซี , โยโกฮามา เอฟ มารินอส และ ชุนบุค ฮุนได มอร์เตอร์ส ส่วน การท่าเรือ เอฟซี จะไปอยู่กลุ่ม F ร่วมกับ อุลซาน ฮุนได , เซียงไฮ เซินหัว และ เพิร์ธ กลอรี

ทั้งนี้ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะเริ่มต้นการเพลย์ออฟ รอบ 2 ด้วยการเปิดบ้านพบกับ โฮจิมินห์ ซิตี้ ส่วน การท่าเรือ เอฟซี จะเปิดบ้านพบกับ ผู้ชนะระหว่าง เซเรส เนกรอส เอฟซี (แชมป์ฟิลิปปินส์ ฟุตบอลลีก) กับ ฉาน ยูไนเต็ด (แชมป์เมียนมา เนชั่นแนล ลีก) วันที่ 21 มกราคม 2563

จากนั้นหากผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟ รอบ 3 บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จะบุกไปเยือน เซียงไฮ เอสไอพีจี ส่วน การท่าเรือ เอฟซี จะบุกไปเยือน เอฟซี โตเกียว วันที่ 28 มกราคม 2563

