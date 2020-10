OFFICIAL: "เกนดูซี" ซบแฮร์ธายืมตัวจบซีซั่น

แฮร์ธา เบอร์ลิน ประกาศยืนยันคว้า มัตเตโอ เกนดูซี กองกลางจากอาร์เซนอล ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล

มิดฟิลด์วัย 21 ปี ไม่ได้ลงเล่นให้ทัพปืนโตอีกเลย นับตั้งแต่เกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลก่อนที่พบกับไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน เมื่อเดือนมิถุนายน เนื่องจากกุนซืออย่าง มิเกล อาร์เตต้า ไม่พอใจในความประพฤติของตัวนักเตะ และตัดชื่อออกจากทีมนับตั้งแต่นั้นมา

ด้วยเหตุนี้ ดาวเตะชาวฝรั่งเศสจึงต้องหาทางย้ายออกจากถิ่นเอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เพื่อหาโอกาสลงสนาม ก่อนจะตัดสินใจโยกมาค้าแข้งกับ แฮร์ธา เบอร์ลิน ในศึกบุนเดสลีกา ด้วยสัญญายืมตัว 1 ปีในที่สุด

สำหรับ เกนดูซี ย้ายจากลอริยองต์มาอยู่กับอาร์เซนอลตั้งแต่ปี 2018 โดยลงสนามไปทั้งหมด 82 เกม ทำได้ 1 ประตู กับอีก 5 แอสซิสต์

The one you’ve all been waiting for ⏳



Welcome to the club, @MatteoGuendouzi! 🤩



The French midfielder signs for Hertha on a season-long loan from @Arsenal 🦕#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/9NlcuR7aeV