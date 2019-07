OFFICIAL : ฮีโร่UCL! หงส์ต่อสัญญาฉบับใหม่โอริกี

ลิเวอร์พูล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ดิว็อค โอริกี กองหน้าชาวเบลเยียม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวยิงวัย 24 ปี มีบทบาทสำคัญในการช่วยทัพหงส์แดงคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก มาครอง หลังทำประตูสำคัญทั้ง 3 ประตูจากโอกาสยิง 3 ครั้ง ช่วยทีมคว้าแชมป์มาครองอย่างยิ่งใหญ่

ทำให้ หงส์แดง ไม่รีรอที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับ โอริกี ออกไป โดยทางสโมสรระบุว่าเป็นสัญญาใหม่ระยะยาวกับทางสโมสร

"ผมมีความสุขมากที่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่นี้ มันส่งแรงกระตุ้นในการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่เหมือนเช่นการปิดฉากฤดูกาลที่ผ่านมา ผมแฮปปี้มาก ๆ " โอริกี เผยกับ Liverpoolfc.com

"ผมรู้สึกสบายใจมากที่ได้อยู่ที่นี่ ผมก้าวไปอีกระดับในอาชีพการค้าแข้ง ผมสามารถพูดได้ว่าผมเติบใหญ่ได้กับสโมสนี้ หลังจากที่ผมย้ายมาร่วมทีมตอนอายุ19 ปี"

"ตอนที่คุณต้องทำการตัดสินใจ คุณแต่บอกกับสโมสรก่อนเป็นอย่างแรก และความรู้สึกมันบอกเสมอมาว่าผมต้องการอยู่ต่อและขยายสัญญาของผมที่นี่"

"สโมสรแห่งนี้ยอดเยี่ยม เรามีนักเตะที่ดี ทีมสตาฟฟ์ที่น่าทึ่ง ผู้คนที่ทำงานที่นี่และทุก ๆ สิ่ง คุณรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่พิเศษเมื่อคุณมาอยู่ที่นี่"

"พวกเรายังหนุ่ม และเป็นกลุ่มที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ผมบอกได้ว่าผมมีความสุขกับการซ้อมและในสนาม มันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับนักเตะทุกคน"

Divock Origi has committed his future to the Reds. 🙌