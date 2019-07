OFFICIAL : อาแย็กซ์ขยายสัญญาทาดิชควบต่องานโค้ชถึงปี 2026

อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัมส์ ตกลงขยายสัญญา ดูซาน ทาดิช แนวรุกคนสำคัญของทีมออกไปจนถึงปี 2023 พร้อมต่อสัญญาในฐานะโค้ชควบต่อไปจนถึงปี 2026

ดาวเตะทีมชาติเซอร์เบีย ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอาแย็กซ์ โดยเขาทำไปได้ถึง 34 ประตูกับอีก 22 แอสซิสต์จาก 56 เกมที่ลงสนามและพาทีมคว้าดับเบิ้ลแชมป์ได้อย่างสง่างาม พร้อมฟอร์มขั้นเทวดาในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกที่พาทีมทะลุถึงรอบรองชนะเลิศได้อีกด้วย

ทำให้ อาแย็กซ์ ไม่รีรอที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเจ้าตัวแม้เพิ่งย้ายมาจากเซาแธมป์ตันในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยทีมจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับ ทาดิช ออกไปจนถึงปี 2023 พร้อมต่อสัญญาควบในตำแหน่งโค้ชของทีมนับตั้งแต่ปี 2023 ออกไปจนถึงปี 2026 อีกด้วย

