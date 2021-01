OFFICIAL : อาร์เซนอลคว้า’โอเดการ์ด’สัญญายืมตัวจนจบซีซั่น

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว มาร์ติน โอเดการ์ด มิดฟิลด์จากเรอัล มาดริด มาร่วมทีมจนจบฤดูกาลนี้

ทัพเดอะ กันเนอร์ส กำลังมองหาแนวรุกเข้ามาเติมเต็มทางเลือกในแดนหน้าของทีมมากขึ้น หลังจากที่บรรดาแนวรุกของทีมพากันหาฟอร์มเก่งไม่เจอ โดยช่วงที่ผ่านมามีเพียง เอมิล สมิธ โรว์ ดาวโรจน์ของทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม

ประกอบกับ โอเดการ์ด ที่มองหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอทำให้ ล่าสุด ปืนใหญ่ยอมจ่ายเงิน 2.5 ล้านปอนด์ เพื่อแลกกับการยืมนักเตะมาใช้งานจนจบฤดูกาล (ไม่มีอ็อปชันซื้อขาด) พร้อมทั้งยังตกลงรับผิดชอบค่าเหนื่อยทั้งหมดของจอมทัพชาวนอร์เวย์ด้วย (38,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์) โดยนักเตะจะสวมหมายเลข 11 ลงสนามให้กับทีม

"มันเยี่ยมมากที่เราได้ตัว มาร์ติน มาร่วมทีมเราจนจบฤดูกาล แน่นอนว่ามาร์ตินเป็นนักเตะที่เราต่างรู้จักเป็นอย่างดีและแม้จะยังเป็นดาวรุ่ง แต่เขาก็ผ่านการลงเล่นในระดับสูงมากสักระยะแล้ว" อาร์เตต้า พูดถึงลูกทีมคนใหม่

"มาร์ตินจะช่วยเพิ่มทางเลือกที่มีคุณภาพให้กับเราในแดนหน้า และเราต่างตื่นเต้นที่ได้ตัวเขามาร่วมแผนของเราตั้งแต่ตอนนี้ถึงเดือนพฤษภาคม"

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴