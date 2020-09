OFFICIAL : อยู่เยอรมันต่อ! "ชิค" เซ็นซบเลเวอร์คูเซน

ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสร เรื่องการคว้าตัว พาทริค ชิค กองหน้าจากโรมา โดยเซ็นสัญญา 5 ปี และได้สวมเสื้อกหมายเลข 14

แนวรุกชาวเช็กเข้ามาตรวจร่างกายกับห้างขายยาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ซึ่งก็ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ได้ย้ายมาค้าแข้งในถิ่นไบ อารีนา ด้วยค่าตัวตามที่สื่อคาดการณ์คือประมาณ 29 ล้านยูโร

ทั้งนี้ พาทริค ชิค มีประสบการณ์ลงเล่นในเยอรมันมาแล้วเมื่อฤดูกาลก่อน ซึ่งเขาถูกโรมาปล่อยให้แอร์เบ ไลป์ซิก ยืมตัวมาใช้งาน โดยได้ลงสนามไปทั้งหมด 28 เกม ทำได้ 10 ประตู 3 แอสซิสต์

🚨 INCOMING TRANSFER 🚨



Czech international Patrik Schick has joined the Werkself on a five-year deal!



He'll wear the number 14 👕 pic.twitter.com/8CEbFBXbQ1