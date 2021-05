OFFICIAL : อยู่ต่อ! แมนฯ ยูฯ ยืดสัญญาคาวานี 1 ปี

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสโมสร เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับ เอดินสัน คาวานี ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายนในปี 2022

กองหน้าชาวอุรุกวัยเพิ่งมาอยู่กับปีศาจแดงในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์ปีก่อน โดยเซ็นสัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาจะโยกไปอยู่กับ โบคา จูเนียร์ส หลังสิ้นสุดสัญญาในถิ่นโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด

กระทั่งล่าสุด "เอล มาทาดอร์" ยังตัดสินใจปักหลักค้าแข้งกับยูไนเต็ดต่อไปจนถึงฤดูกาลหน้า ด้วยการขยายสัญญาเพิ่มออกไปอีก 1 ปีแล้ว

🇺🇾 𝐄𝐋 𝐌𝐀𝐓𝐀𝐃𝐎𝐑 🐂



One more year of @ECavaniOfficial! 🏹#MUFC #Cavani2022