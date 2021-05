OFFICIAL : อยู่ต่อ! เปแอสเชต่อสัญญาเนย์มาร์ถึงปี 2025

ปารีส แซงต์-แชร์กแมง แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการต่อสัญญา เนย์มาร์ แนวรุกตัวเก่ง ออกไปจนถึงปี 2025 เป็นที่เรียบร้อย

แนวรุกทีมชาติบราซิล เป็นกำลังสำคัญของทัพเปแอสเชมาตลอดนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในซัมเมอร์ปี 2017 โดยแม้จะพาทีมครองความยิ่งใหญ่ในฟุตบอลระดับประเทศ แต่ทว่าเขาไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก มาครองได้ โดยเมื่อฤดูกาลที่แล้วได้แค่รองแชมป์ และฤดูกาลนี้จอดป้ายที่รอบรองชนะเลิศ ทำให้มีการคาดเดาว่าเขาอาจคิดเรื่องการย้ายทีม

ประกอบกับสัญญาที่จะหมดลงในปี 2022 อีกทั้งยังมีข่าวลือที่ บาร์เซโลนา อดีตต้นสังกัดต้องการดึงตัวเขากลับมาค้าแข้งในถิ่นคัมป์ นู อีกครั้ง แต่ทว่าล่าสุด เนย์มาร์ ตัดสินใจฝากอนาคตกับเปแอสเชต่อไปจนถึงปี 2025

ทั้งนี้ เนย์มาร์ ทำไปแล้ว 85 ประตูกับ 51 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 112 นัดให้เปแอสเช

. @PSG_English is delighted to announce that @neymarjr has signed a contract extension for a further three seasons until 30 June 2025.



🤙❤️💙 #NeymarJr2025 https://t.co/gqRfaWhuJt