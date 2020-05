OFFICIAL : อยู่ด้วยกันต่อ! สิงห์ขยายสัญญา ‘กาบาเยโร-ชิรูด์’

เชลซี แถลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับ วิลลี กาบาเยโร และ โอลิวิเยร์ ชิรูด์ จนถึงฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สัญญาฉบับปัจจุบันของทั้งคู่กับทัพสิงห์บลูส์จะหมดลงในช่วงจบฤดูกาลนี้ โดย กาบาเยโร ที่ย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี 2017 ได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา โดยได้เฝ้าเสาไป 9 นัดในฤดูกาลนี้ หลังจาก เกปา อาร์ริซาบาลากา ฟอร์มหลุดในช่วงกลางฤดูกาล

ขณะที่ ชิรูด์ ค้าแข้งกับทีมมาตั้งแต่ปี 2018 เพิ่งกลับมาได้รับโอกาสลงสนามในช่วงหลังก่อนเกมถูกระงับด้วยโควิด-19 โดยก่อนหน้านี้เขาเกือบได้ย้ายออกจากถิ่นสแตมฟอร์ด บริดจ์ ไปแล้วเมื่อเดือนมกราคมหลังไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม เชลซี ได้แถลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทั้งคู่ออกไปอีกคนละหนึ่งฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

We have some @willy_caballero contract news! ✍️