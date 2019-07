OFFICIAL : อินเตอร์ประกาศคว้าบาเรลลาร่วมทัพ

อินเตอร์ มิลาน ประกาศคว้า นิโกโล บาเรลลา ร่วมทัพด้วยสัญญายืมตัวนาน 1 ฤดูกาล ก่อนจะซื้อขาดเมื่อหมดการยืมตัวแล้ว

มิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลี จะเซ็นสัญญากับทีมงูใหญ่นาน 5 ปี หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับกายารี ทำให้ได้รับความสนใจจากสโมสรมากมาย รวมถึงลิเวอร์พูลและเชลซีที่จับตามองนักเตะรายนี้ก่อนที่เนรัซซูรีจะคว้าตัวไปครองได้สำเร็จ

ทั้งนี้ตามรายงานระบุว่า อินเตอร์ มิลาน จะจ่ายเงิน 12 ล้านยูโร เป็นค่ายืมตัวให้กายารี ก่อนจะซื้อขาดด้วยค่าตัว 25 ล้านยูโรในปีหน้า เมื่อรวมกับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะจ่ายเพิ่มอีก 13 ล้านยูโร ทำให้นักเตะรายนี้มีค่าตัวรวม 50 ล้านยูโรด้วยกัน

"เขาไม่อายที่จะอยู่ในสนาม เขาไม่กลัวเลย" อินเตอร์กล่าวถึงการเซ็นสัญญาครั้งนี้ "เขามีส่วนร่วมกับการปะทะในหลายๆ โอกาส เพราะเขาอยากจะแย่งบอลกลับมา เพราะเขาอยากจะชนะ

"ฤดูกาลที่แล้ว เขาเป็นนักเตะที่แย่งบอลคืนได้มากที่สุดในบรรดานักเตะทั้งหมดในลีก และเขาเป็นกองกลางที่ชนะการดวลมากที่สุดในสองฤดูกาลที่ผ่านมา"

