OFFICIAL : อินเตอร์ปิดดีลยืม'ดาร์เมียน'พ่วงซื้อขาด

อินเตอร์ มิลาน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้า มัตเตโอ ดาร์เมียน แบ็คชาวอิตาลีมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว

ทัพงูใหญ่เดินหน้าเสริมทัพนักเตะแนวรับในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะ โดยก่อนหน้านี้พวกเขาตัดสินใจทยอยปล่อย มาเตโอ โปลิตาโน และ อันโตนิโอ อันเดรวา และ ดัลเบิร์ต ออกจากทีม ก่อนเลือกคว้า อัชราฟ ฮาคิมี และ อเล็กซานเดอร์ โคราลอฟ มาร่วมทีม

ล่าสุด อินเตอร์ มิลาน คว้า ดาร์เมียน มาเสริมแนวรับด้วยสัญญายืมตัวพร้อมอ็อปชั่นซื้อขาดช่วงจบฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ อาร์เมียน ถือเป็นอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ อันโตนิโอ คอนเต้ เซ็นสัญญามาร่วมทีมต่อจาก โรเมลู ลูกากู, อเล็กซิส ซานเชซ และ แอชลีย์ ยัง

🚨 | ANNOUNCEMENT



Matteo @DarmianOfficial is a new Inter player: Official Statement 👉 https://t.co/OD5gLNKI8h #WelcomeDarmian pic.twitter.com/B7t7fNogzd