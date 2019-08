OFFICIAL : อนาคตไกล! เลสเตอร์ต่อสัญญา'ชูดูรี' ถึงปี 2023

เลสเตอร์ ซิตี้ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการเซ็นต่อสัญญาฉบับใหม่ ฮัมซา ชูดูรี กองกลางดาวรุ่งของทีมออกไปจนถึงปี 2023 เรียบร้อยแล้ว

มิดฟิลด์วัย 21 ปีถือเป็นหนึ่งในผลผลิตจากอคาเดมีของทัพจิ้งจอกสยามที่ก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านนมา และโชว์ฟอร์มได้ดีติดทีมชาติอังกฤษชุดU21อีกด้วย โดยเจ้าตัวได้ลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกทั้ง 3 นัดในฤดูกาลนี้

ล่าสุด เลสเตอร์ ได้ยืนยันว่าพวกเขาตกลงต่อสัญญาฉบบัใหม่กับ ชูดูรี ออกไปจนถึงปี 2023 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

