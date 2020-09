OFFICIAL : อิกวาอินซบทีมเบ็คแฮมผนึกมาตุยดี้

อินเตอร์ ไมอามี ทีมในเมเจอร์ลีก ซ็อคเกอร์ สหรัฐอเมริกา แถลงยืนยันคว้าตัว กอนซาโล อิกวาอิน มาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัว

กองหน้าชาวอาร์เจนไตน์เพิ่งกลายเป็นผู้เล่นไร้สังกัด หลังตัดสินใจยกเลิกสัญญากับยูเวนตุส ก่อนล่าสุดจะเซ็นสัญญามาเล่นกับทีมที่มี เดวิด เบ็คแฮม เป็นเจ้าของแล้ว โดยเขาจะใส่เสื้อหมายเลข 9 พร้อมได้ร่วมงานกับ แบลส มาตุยดี้ อดีตเพื่อนร่วมทีมยูเวนตุสอีกครั้ง ซึ่งทาง มาตุยดี้ ก็เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับอินเตอร์ ไมอามี เมื่อเดือนก่อนเท่านั้น

ทั้งนี้ อิกวาอิน ค้าแข้งให้ยูเวนตุสช่วงปี 2016-2020 ลงเล่นไปทั้งหมด 149 เกม ยิงได้ 66 ประตู พร้อมคว้าแชมป์เซเรีย อา 3 สมัย รวมถึงแชมป์โคปปา อิตาเลีย 2 สมัย

