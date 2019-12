OFFICIAL : หงส์แถลงคว้า"มินามิโนะ"ร่วมทัพ

ลิเวอร์พูล แถลงคว้าตัว ทาคูมิ มินามิโนะ แนวรุกทีมชาติญี่ปุ่น เป็นที่เรียบร้อย โดยนักเตะจะย้ายมาร่วมทีมวันที่ 1 มกราคม 2020

ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอาร์บี ซัลซ์บวร์กในฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โดยเขาสามารถทำประตูใส่ทัพหงส์แดงในเกมที่บุกมาเยือนแอนฟิลด์ และนัดล่าสุดที่เจอกันถึงขนาดที่นักเตะหงส์แดงรบเร้าให้ เยอร์เก้น คล็อปป์ เซ็นสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีม

โดยล่าสุดหลังนักเตะเดินทางมาตรวจร่างกายกับทีมเมื่อวานที่ผ่านมา ทัพหงส์แดงได้แถลงยืนยันว่าพวกเขาจัดการคว้าตัว มินามิโนะ มาร่วมทีมด้วยค่าฉีกสัญญา 7.25 ล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเตะจะย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคมนี้และสวมเบอร์ 18 ลงสนาม

"มันคือความฝันของผม ความฝันในการเป็นนักเตะลิเวอร์พูล และผมตื่นเต้นที่ช่วงเวลานี้กลายเป็นความจริงแล้ว" มินามิโนะ เปิดใจกับเว็บไซต์สโมสร

"การเล่นในพรีเมียร์ลีกคือหนึ่งในเป้าหมายของผม ผมคิดว่านี่คือลีกระดับท็อปของโลก ผมคิดมาตลอดว่าถ้าอาชีพการค้าแข้งของผมราบรื่นมาตลอด สักวันหนึ่งผมจะได้เล่นในพรีเมียร์ลีก"

"แต่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มโอกาสเล่นให้ทีมนี้เลย และมันทำให้ผมมีความสุขมาก ผมตั้งตารอวันนั้นเลยล่ะ"

"จากการพบกัน ผมได้รับรู้ว่าทีมนี้ลงเล่นโดยเปี่ยมไปด้วยเทคนิคและความเข้มข้น ฟุตบอลของพวกเขาอยู่ในระดับสูงและผมรู้สึกว่านี่แหละทำให้พวกเขาคือแชมเปี้ยนส์ รู้สึกแปปนั้นได้เลย มันยิ่งทำให้ผมมีความสุขที่จะได้ลงเล่นให้ทีมนี้ ผมแฮปปี้มากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม"

"เป้ามหายของผมคือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีก และช่วยเหลือทีมให้ได้มากที่สุด"

ทั้งนี้ มินามิโนะ ลงเล่นให้ซัลซ์บวร์ก 199 นัดรวมทุกรายการทำไปได้ 64 ประตู และลงให้ทีมชาติญี่ปุ่นไปแล้ว 22 นัดทำได้ 11 ประตู

