OFFICIAL : สเปอร์สแถลงแฟร์ตองเก้น-ฟอร์มอำลาสโมสร

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงยืนยันแล้วว่า แยน แฟร์ตองเก้น และ มิเชล ฟอร์ม อำลาสโมสรหลังหมดสัญญากับทีมเรียบร้อยแล้ว

แนวรับทีมชาติเบลเยียม ตกเป็นข่าวย้ายออกจากทัพไก่เดือยทองอยู่หลายต่อหลายครั้งช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่แล้วเขาก็เลือกอยู่กับทีมต่อไป จนครบสัญญาที่ฉบับเดิมหมดลงไปตั้งแแต่สิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

แต่ทว่าเขาก็ตกลงเซ็นสัญยาระยะสั้นอยู่ช่วยทีมจนจบฤดูกาล ล่าสุดหลังจากหมดสัญญา แฟร์ตองเก้น ได้โพสต์อำลาต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับ ฟอร์ม ที่ทีมเซ็นสัญญาระยะสั้นกับมาร่วมทีม

ทั้งนี้ แฟร์ตองเก้น ย้ายจากอาแย็กซ์มาร่วมทีมสเปอร์สในซัมเมอร์ปี 2012 ลงสนามให้ทีมไป 315 นัดทำได้ 14 ประตู 7 แอสซิสต์

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx