OFFICIAL : สเปอร์สยืม 'วินิซิอุส' ดาวยิงเบนฟิก้าล่าตาข่าย

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้บรรลุข้อตกลงยืมตัว คาร์ลอส วินิซิอุส กองหน้าชาวบราซิล มาจากเบนฟิก้าเรียบร้อยแล้ว

ดาวเตะวัย 24 ปี ย้ายมาร่วมทัพเหยี่ยวลิสบอนเมื่อซัมเมอร์ 2019 และก็โชว์ฟอร์มร้อนแรงได้ทันที หลังซัดไปถึง 18 ประตู จากการลงสนาม 32 นัด พร้อมคว้ารางวัลดาวซัลโวลีกโปรตุเกส ประจำฤดูกาล 2019/20 ไปครอง

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ไก่เดือยทองที่ต้องการหัวหอกเพื่อมาแบ่งเบาภาระแฮร์รี เคน ไม่รอช้า ยืมตัวมาลาตาข่ายในฤดูกาลนี้ทันที

✍️ We are delighted to announce the signing of striker Carlos Vinicius on a season-long loan from Benfica.#BemVindoVinícius ⚪️ #COYS