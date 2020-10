OFFICIAL : สเปอร์สปล่อย'เซสเซยง'ซบฮอฟเฟนไฮม์สัญญายืมตัว

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการปล่อย ไรอัน เซสเซยง แนวรับดาวรุ่งไปเล่นกับ ฮอฟเฟนไฮม์ ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

ไก่เดือยทอง คว้าตัวแนวรับทีมชาติอังกฤษชุดเล็กรายนี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี 2019 หลังจากโชว์ฟอร์มแจ้งเกิดกับฟูแลม แต่ทว่าเขาไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมได้โดยได้รับโอกาสลงสนามไปเพียง 12 นัดเท่านั้นเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

ซึ่งในฤดูกาลนี้ โอกาสลงสนามของเขายิ่งน้อยไปอีกหลังจากการมาของ เซร์คิโอ เรกีลอน ทำให้ สเปอร์ส ตัดสินใจปล่อยตัวเขาไปเล่นในบุนเดสลีกากับฮอฟเฟนไฮม์ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลน้ี

➡️ S-E-S-S-E-G-N-O-N ⬅️#TSG Hoffenheim have signed 20-year-old @RyanSessegnon from Premier League club @SpursOfficial. The England Under-21 international has joined on loan until 30th June 2021.#WelcomeRyan pic.twitter.com/AV931TWRel