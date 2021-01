OFFICIAL : สเปอร์สปล่อยลูกชาย'โปเช็ตติโน'ซบวัตฟอร์ด

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการปล่อยตัว เมาริซิโอ (Maurizio) โปเช็ตติโน บุตรชายของ เมาริซิโอ (Mauricio) อดีตกุนซือของทีมให้กับวัตฟอร์ดเรียบร้อยแล้ว

ปีกวัย 19 ย้ายเข้าอะคาเดมีของไก่เดือยทองเมื่อ 3 ปีก่อน และทำผลงานได้น่าประทับใจกับทีมชุด U18 และ U21 ดังนั้นสโมสรจึงเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้ลงเล่นให้กับทีมชุด U23 ในเกมพรีเมียร์ลีก 2 ไป 8 นัดทำได้ 1 ประตูในฤดูกาลล่าสุด

ล่าสุด สเปอร์ส ได้ตกลงปล่อย โปเช็ตติโน ไปให้กับ วัตฟอร์ด แบบไม่มีค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับทัพแตนอาละวาดสัญญา 4 ปีและจะตรงไปเริ่มต้นกับทีมชุด U23 ของพวกเขา

We have reached agreement with @WatfordFC for the transfer of Maurizio Pochettino.



