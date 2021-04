OFFICIAL: สเปอร์สปลดมูรินโญและทีมสตาฟฟ์ยกแผง

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ออกแถลงการณ์ปลด โจเซ มูรินโญ รวมถึงทีมสตาฟฟ์ของเขาอย่าง เจา ซาคราเมนโต้, นูโน ซานโตส, คาร์ลอส ลาลิน และโจวานนี เซร์รา พ้นตำแหน่งแล้ว

เดอะ สเปเชียล วัน เข้ามาทำทีมแทน เมาริซิโอ โปเช็ตติโน เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2019 แต่เขากลับพาทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในฤดูกาลนี้ เมื่อรั้งอันดับ 7 ของตาราง ส่อแววพลาดโควตา ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก อีกฤดูกาล, ตกรอบจากถ้วยเอฟเอ คัพ และยูโรปา ลีก แม้ว่าจะพาทีมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ คาราบาว คัพ แต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะมัดใจ แดเนียล เลวี ประธานสโมสร

เท่ากับว่า โค้ชชาวโปรตุกีสจะไม่ได้คุมไก่เดือยทองในเกมนัดชิงลีกคัพกับ แมนเชสเชสเตอร์ ซิตี้ ในวันที่ 25 เมษายนนี้

ขณะเดียวกัน สเปอร์สได้แต่งตั้ง ไรอัน เมสัน อดีตกองกลางของทีม ที่ปัจจุบันคุมทีมเยาวชนของสโมสร ขึ้นมาคุมทีมแบบขัดตาทัพไปก่อน

