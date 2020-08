OFFICIAL: สเปอร์สคว้าฮอยเบิร์ก, สลับขั้ววอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงคว้า ปิแอร์-เอมิล ฮอยเบิร์ก กองกลางจากเซาแธมป์ตัน ด้วยสัญญาถึงปี 2025 คาดค่าตัว 15 ล้านปอนด์

ห้องเครื่องชาวเดนมาร์กย้ายมาจาก บาเยิร์น มิวนิค ในปี 2016 ลงช่วยนักบุญแดนใต้ไป 134 เกม ทำได้ 5 ประตู

ขณะเดียวกัน ไก่เดือยทองยังตกลงปล่อย ไคล์ วอล์คเกอร์-ปีเตอร์ส แบ็คขวาดาวรุ่ง ย้ายสลับขั้วซบเซาแธมป์ตัน ด้วยสัญญา 5 ปี คาดค่าตัว 12 ล้านปอนด์

แนวรับวัย 23 ย้ายไปเล่นกับนักบุญแดนใต้ ด้วยสัญญายืมตัวในซีซันที่ผ่านมา ลงช่วยทีมในพรีเมียร์ลีกไป 10 เกม

✍️ We are delighted to announce the signing of Pierre-Emile Højbjerg from Southampton!#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS