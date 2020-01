OFFICIAL : สายเช่า! ปืนสอย ‘เซดริค’ โควต้ายืมรายที่ 3

อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้า เซดริค โซอาเรส แบ็คขวาจากเซาแธมป์ตัน มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล

ไอ้ปืนใหญ่กำัลงมองหาแนวรับมาเสริมทัพ หลังจาก เอคตอร์ เบเยริน และ เอนส์ลี่ย์ เมตแลนด์-ไนล์ส มีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้ง ขณะที่ คัลลัม เชมเบอร์ส์ ดวงแตกได้รับบาดเจ็บพักยาวไปแล้ว

ล่าสุด อาร์เซนอล ได้แถลงว่าพวกเขาตกลงคว้าตัว เซดริค มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เซดริค ถือเป็นนักเตะรายที่สามที่อาร์เซนอลคว้าตัวมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวต่อจาก ดานี เซบาญอส และ ปาโบล มารี

