OFFICIAL : สวอนซียืมตัว "บรูว์สเตอร์" ดาวรุ่งหงส์แดง

สวอนซี ซิตี้ สโมสรในแชมเปี้ยนชิพ ยืนยันคว้าตัว ริอาน บรูว์สเตอร์ ดาวรุ่งจากลิเวอร์พูล มาร่วมทัพ ด้วยสัญญายืมตัวเรียบร้อยแล้ว

ดาวเตะวัย 19 ปี ได้รับความสนใจจากหลายทีม หลังจากที่หงส์แดงตัดสินใจเปิดทางให้เขาย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัว เพื่อหาโอกาสลงสนามให้มากขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยมีสวอนซีเป็นหนึ่งในนั้น

"ผมตื่นเต้นมากๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่" บรูว์สเตอร์ กล่าวทางเว็บไซต์สโมสร

"ผมอดใจรอที่จะได้มาอยู่ที่นี่และเริ่มต้นใหม่ไม่ไหวแล้ว พูดตรงๆ นะ ผมเคยดูผลการแข่งขันและติดตามทีมอย่างใกล้ชิด ที่นี่เป็นทีมเด็ก แต่มีคุณภาพไม่เป็นรองใคร ผมอยากจะสร้างความแตกต่างให้ทีมและช่วยทีมให้ได้

"ผมมาที่นี่เพื่อพยายามจะลงเล่นให้ได้มากๆ และทำประตูให้ได้มากๆ เพื่อสวอนซี"

ทั้งนี้ คาดการณ์กันว่าเหตุผลสำคัญที่บรูว์สเตอร์ตัดสินใจเลือกย้ายมาเล่นให้สวอนซี ซึ่งอยู่ในอันดับ 6 ของตารางแชมเปี้ยนชิพเวลานี้ คือการได้กลับมาร่วมงานกับ สตีฟ คูเปอร์ เฮดโค้ชที่เคยพาทีมชาติอังกฤษรุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี ไปถึงแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปี 2017 อีกครั้ง

