OFFICIAL: สยบข่าวดาร์บี้! วิลลาแถลงต่อสัญญาเทอร์รีถึงปี 2021

แอสตัน วิลลาแถลงผ่านเว็บไซต์ของสโมสรว่าได้ทำการต่อสัญญากับจอห์น เทอร์รีออกไปถึงปี 2021 เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่มีส่วนช่วยให้สิงห์ผงาดเลื่อนชั้นกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งในรอบ 3 ปี

อดีตกัปตันเชลซีตกเป็นข่าวว่าจะย้ายไปคุมดาร์บี้ เคาท์ตี้แทนที่ของแฟรงค์ แลมพาร์ด หากอดีตเพื่อนร่วมทีมย้ายมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของสิงโตน้ำเงินคราม แต่แถลงการณ์ฉบับนี้ก็เป็นการสยบข่าวนั้นลงเรียบร้อยแล้ว

"แอสตัน วิลลารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่จอห์น เทอร์รีมอบให้แก่เราในปีแรกที่อยู่กับทีมในฐานะผู้ช่วยโค้ช พวกเราขอชื่นชมการอุทิศตัวและความมุ่งมั่นของคุณในการทำงานและเรียนรู้ภายใต้การคุมทีมของดีน สมิธ" คริสเตียน เพอร์สโลว ซีอีโอแอสตัน วิลลากล่าวในแถลงการณ์ของสโมสร

"ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เจที (จอห์น เทอร์รี) ต่อสัญญากับสโมสร ผมมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเขา พวกเราเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมในทำงานที่วิลลา และเจทีเป็นผู้ช่วยที่ดีทั้งกับผม, ริชาร์ด โอเคลลี และนีล คัตเลอร์" ดีน สมิธ กล่าวเสริม

"ผมเชื่อว่าเขาจะเป็นโค้ชชั้นนำได้ในอนาคต แต่ตอนนี้เราต้องโฟกัสถึงฤดูกาลที่จะถึงนี้และพยายามสานต่อสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เมื่อ 8 เดือนก่อน"

We're delighted to announce that Assistant Head Coach John Terry has extended his contract. ✍️



