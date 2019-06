OFFICIAL : สุนิลนำทัพ!อินเดียแบโผ 23 ลุยคิงส์คัพ

อิกอร์ สติมัช หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอินเดีย ประกาศรายชื่อ 23 นักเตะก่อนลัดฟ้าสู่ประเทศไทยเพื่อลุยศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 47 ณ จ.บุรีรัมย์

เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานักรบแดนภารตะ เพิ่งแต่งตั้ง อิกอร์ สติมัช อดีตกุนซือทีมชาติโครเอเชีย เข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่แทน สตีเฟน คอนสแตนติน ด้วยสัญญาสองปี

ล่าสุดได้ประกาศรายชื่อ 23 นักเตะลุยศึกคิงส์คัพ ครั้งที่ 47 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยหลังเก็บตัวฝึกซ้อมเกือบสองสัปดาห์ นำโดยแกนหลักจากชุดเอเชียนคัพ อาทิ กูร์ปีต ซิงห์ สันธุ,อุดันทา ซิงห์ สองแข้งจาก เบงกาลูรู รวมถึง สุนิล เชตรี กองหน้ากัปตันทีมและดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาล

สำหรับทีมชาติอินเดียจะประเดิมทำการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพครั้งที่ 47 ที่ประเทศไทย พบ ทีมชาติคูราเซา ในวันที่ 5 มิถุนายน ที่สนามช้าง อารีนา เวลา 15.30 น. ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐทีวี ช่อง 32

The 23-man Indian team 🇮🇳 for the #KingsCup 2019 in Thailand has been finalised, with Nishu Kumar and Jobby Justin being the last two players released. (1/4)#IndianFootball #BackTheBlue #BlueTigers