OFFICIAL : ศึกอาเซียนคัพเปลี่ยนชื่อเป็น "มิตซูบิชิ อิเล็กทริก"

สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน หรือ AFF ประกาศเปลี่ยนชื่อรายการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนใหม่ เป็น "เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2022" หลังได้ผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลัก

เดิมที ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน ใช้ชื่อการแข่งขันตามผู้สนับสนุนหลักอย่าง "ซูซูกิ" มาตั้งแต่ปี 2008 ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ โดยได้ "มิตซูบิชิ อิเล็กทริก" บริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำระดับโลก เข้ามาเป็นสปอนเซอร์รายใหม่ ทำให้ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน เปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น เอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2022 ซึ่งจะประเดิมใช้ในทัวร์นาเมนต์ปลายปี 2565 อย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก ชูสโลแกนประจำการแข่งขันในปี 2022 ว่า "Together, we can build better" เพื่อหวังใช้ทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวหลอมรวมความสัมพันธ์ทั้งนักกีฬา, แฟนบอล และผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดเข้าด้วยกัน

สำหรับ ศึกฟุตบอลเอเอฟเอฟ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คัพ 2022 มีกำหนดการแข่งขันในเดือนธันวาคม 2022