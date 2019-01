OFFICIAL: ศิษย์เก่าอูไน! ปืนยืม'ซัวเรซ'ลุ้นท็อปโฟร์

อาร์เซนอล แถลงคว้า เดนิส ซัวเรซ มิดฟิลด์บาร์เซโลนาร่วมทัพ ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล พ่วงอ็อปชันซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์

อย่างไรก็ดี บาร์ซาจับกองกลางชาวสแปนิชต่อสัญญาออกไปถึงปี 2021 ก่อนปล่อยนักเตะย้ายไปเล่นกับ เดอะ กันเนอร์ส แบบยืมตัว

การย้ายมาเล่นในถิ่น เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม ทำให้ดาวเตะวัย 25 จะได้กลับมาร่วมงานกับ อุไน เอเมรี อีกครั้ง หลังทั้งคู่เคยร่วมงานสมัยอยู่กับเซบีญาในฤดูกาล 2014-15

สำหรับซัวเรซที่เล่นได้ทั้งกองกลางตัวรุกและปีกทั้งสองข้าง ลงสนามให้กับเจ้าบุญทุ่มในฤดูกาลนี้เพียง 8 นัดรวมทุกรายการ ทำไป 2 ประตู

