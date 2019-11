OFFICIAL: วอร์น็อคโบกมือลาคาร์ดิฟฟ์เซ่นฟอร์มบู่

คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าได้ตกลงแยกทางกับ นีล วอร์น็อค กุนซือชาวอังกฤษ เรียบร้อยแล้วด้วยความยินยอมพร้อมใจกันของทั้งสองฝ่าย

Cardiff City Football Club can confirm that manager Neil Warnock has left his position by mutual agreement and with immediate effect.



