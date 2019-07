OFFICIAL : วันเดียวสอง! ปืนคว้า "ซาลิบา" ก่อนปล่อยทีมเก่ายืม

อาร์เซนอล ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเรื่องการคว้าตัว วิลเลียม ซาลิบา กองหลังจากแซงต์ เอเตียงมาเสริมทัพด้วยสัญญาระยะยาว แต่นักเตะจะลงเล่นให้ต้นสังกัดเดิมตลอดทั้งฤดูกาล 2019-2020 ในรูปแบบของการยืมตัวไปก่อน

แนวรับวัย 18 ปี ถือเป็นการเสริมทัพรายที่สองภายในวันนี้ (25 กรกฎาคม) ของไอ้ปืนใหญ่ หลังจากที่เพิ่งจะยืมตัว ดานี เซบาญอส มาจากเรอัล มาดริดหมาดๆ ก่อนที่ล่าสุดจะดึงแข้งชาวฝรั่งเศสมาร่วมทัพอีกราย แต่นักเตะนั้นจะย้ายมาค้าแข้งในถิ่นเอมิเรตส์ สเตเดี้ยมแบบเต็มตัวในปีหน้า เพราะต้องอยู่กับแซงต์ เอเตียงแบบยืมตัวก่อนเป็นซีซั่นสุดท้ายนั่นเอง

“เราดีใจมากที่ วิลเลียม เข้ามาอยู่ร่วมกับทีมของเรา หลายทีมต้องการเขา แต่เขาตัดสินใจว่าเขาต้องการมาอยู่กับเรา และเป็นส่วนหนึ่งในอนาคตของเรา เขาจะอยู่ฝรั่งเศสต่อในฤดูกาลใหม่เพื่อรับประสบการณ์มากขึ้น จากนั้นเราหวังว่าจะได้นักเตะที่คุณภาพดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในปีถัดไป” อูไน เอเมรี กล่าวกับ arsenal.com

