OFFICIAL : ลิเวอร์พูลเปิดตัวติอาโก้สวมเบอร์ 6

ลิเวอร์พูล ประกาศเปิดตัว ติอาโก้ อัลคันทารา กองกลางจาก บาเยิร์น มิวนิค มาเสริมทัพ โดยนักเตะจะได้สวมเสื้อหมายเลข 6 และเซ็นสัญญาระยะยาว ซึ่งคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 4 ปี

ทัพเสือใต้ตกลงปล่อย ติอาโก้ ให้กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว 27 ล้านปอนด์เท่านั้น หลังสัญญาของนักเตะจะหมดลงในปีหน้า ซึ่งเจ้าตัวได้แจ้งกับสโมสรว่าต้องการหาความท้าทายใหม่ในอาชีพการค้าแข้งของเขา ซึ่งก็คือการโยกมาเล่นให้ถิ่นแอนฟิลด์นั่นเอง

"ผมอยากจะบอกว่านี่เป็นความรู้สึกวิเศษมากเลย ผมรอช่วงเวลานี้มานานแล้ว และผมมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้" ติอาโก้ กล่าวกับ liverpoolfc.com

