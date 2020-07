OFFICIAL : ลัลลานาซบไบรท์ตันหลังหมดสัญญาลิเวอร์พูล

อดัม ลัลลานา กองกลางชาวอังกฤษ ย้ายจากลิเวอร์พูล มาร่วมทีมไบรท์ตันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา

สัญญาของมิดฟิลด์วัย 32 ปี กับทีมหงส์แดงหมดลงอย่างเป็นทางการ ทันทีที่การแข่งขันพรีเมียร์ลีก นัดสุดท้าย ซึ่งพวกเขาเป็นฝ่ายเอาชนะนิวคาสเซิลไป 3-1 จบลง ทำให้ลัลลานาสามารถย้ายทีมได้อย่างไม่มีค่าตัว

ก่อนหน้านี้ คล็อปป์ได้เคยออกมายืนยันแล้วว่าลัลลานาจะไม่ได้รับการต่อสัญญาออกไป ซึ่งถือเป็นการปิดฉากชีวิตค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์นานถึง 6 ปี และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของสโมสร ทั้งยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลที่แล้ว รวมถึงพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลล่าสุดที่เพิ่งปิดฉากไป

ล่าสุด ทีมนกนางนวล ซึ่งเป็นข่าวกับลัลลานามาตลอด ได้คว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อย ด้วยเงื่อนไขสัญญา 3 ปี โดยลัลลานาจะสวมเสื้อหมายเลข 14 ในฤดูกาลหน้า

ทั้งนี้ ลัลลานา ลงสนามในพรีเมียร์ลีก ทั้งกับเซาแธมป์ตันและลิเวอร์พูล รวมทั้งสิ้น 196 นัด ยิงได้ 30 ประตู กับ 28 แอสซิสต์

