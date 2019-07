OFFICIAL : ลุยแดนมังกร! ยายาเซ็นสัญญาซบทีมจีนลีกรอง

ยายา ตูเร กองกลางชาวไอวอรี โคสต์ เปิดตัวย้ายยมาร่วมทีม ชิงเตา หวงไห ในไชนีส ลีกวัน อย่างเป็นทางการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดาวเตะวัย 36 ปีย้ายมาให้เล่นทีมโอลิมเปียกอสในฤดูกาลที่ผ่านมา ก่อนจะยกเลิกสัญญาอยู่กับทีมได้เพียง 3 เดือนเท่านั้น หลังมีปัญหากับกุนซือของทีม

โดยล่าสุดเจ้าตัวยังไม่มีแผนที่จะแขวนสตั๊ด และได้ตกลงย้ายมาร่วมทัพ ชิงเตา หวงไห จ่าฝูงของไชนีส ลีกวัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

"ตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพค้าแข้งฟุตบอล ผมรักความท้าทายในอาชีพเสมอ และตอนนี้ผมเลือกที่จะเผชิญความท้าทายครั้งใหม่ และสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับสโมสร ชิงเตา หวงไห" ตูเร เผย

