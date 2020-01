OFFICIAL : ลุยเอเชีย! กวางโจวR&Fตั้ง'ฟาน บรองค์ฮอร์สท์'คุมทัพ

กวางโจว อาร์แอนด์เอฟ ทีมดังแห่งศึกไชนีส ซูเปอร์ลีก ประกาศแต่งตั้ง โจวานนี ฟาน บรองค์ฮอร์สท์ อดีตกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์ขึ้นเป็นเฮดโค้ชคนใหม่เรียบร้อยแล้ว

ทีมดังแดนมังกรแยกทางกับ ดราแดน สตอยโควิช กุนซือคนเก่าหลังพาทีมจบอันดับ 12 ของตารางคะแนนเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา ก่อนจะแต่งตั้งหนึ่งในตำนานลูกหนังดัตช์เข้ามารับหน้าที่นายใหญ่คนใหม่ในฤดูกาลหน้า

"เรามีความยินดีที่จะประกาศว่า โจวานนี ฟาน บรองค์ฮอร์สท์ คือเฮดโค้ชคนหม่ของเรา หลังจากการเจรจาอันเป็นมิตรของทั้งสองฝ่าย" กวางโจว แถลง

ฟาน บรองค์ฮอร์สท์ เคยมีประสบการณ์คุมทีม เฟเยนูร์ด ในลีกแดนกังหัน พาทีมได้แชมป์เอเรดิวิซี่ หรือแชมป์ลีกดัตช์ และ แชมป์เคเอ็นวีบี คัพ ได้สำเร็จ

สมัยเป็นนักเตะเขารับใช้ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปถึง 106 นัด ขณะที่ในระดับสโมสรเขาคว้าแชมป์ สก็อตติชคัพ 2 สมัย แชมป์ลีกคัพ 1 สมัย กับ กลาสโก เรนเจอร์ส, แชมป์พรีเมียร์ลีก และ เอฟเอ คัพ อย่างละสมัยกับ อาร์เซนอล, แชมป์ลาลีก้า 2 สมัย และ แชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก กับ บาร์เซโลนา

OFFICIAL: CSL club Guangzhou R&F announced the appointment of Giovanni van Bronckhorst as their new head coach. pic.twitter.com/aChW1uNtEd