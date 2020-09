OFFICIAL : ลีดส์ตกลงขยายสัญญา'บิเอลซา'อีกหนึ่งปี

ลีดส์ ยูไนเต็ด แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการขยายสัญญา มาร์เซโล บิเอลซา กุนซือรุ่นเก๋าออกไปอีกหนึ่งปี

กุนซือวัย 65 ปีสร้างประวัติศาสตร์พาทัพยูงทองคว้าแชมป์เดอะ แชมเปี้ยนชัพ กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ 16 ปี หลังจากเขาย้ายเข้ามาคุมทีมในปี 2018

โดยหลังจากหมดสัญญา 2 ปีที่เขาเซ็นสัญญาไว้กับทีม ลีดส์ ยูไนเต็ด ได้แถลงว่าพวกเขาได้ใช้อ็อปชั่นตกลงขยายสัญญากับ บิเอลซา อีกหนึ่งปีเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ลีดส์ ยูไนเต็ด มีโปรแกรมลงสนามเกมพรีเมียร์ลีกนัดแรกในเกมบุกไปเยือนลิเวอร์พูลแชมป์เก่าในวันเสาร์นี้

