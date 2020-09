OFFICIAL : รายแรก! เอฟเวอร์ตันคว้า'อัลลัน'เสริมแกร่ง

เอฟเวอร์ตัน แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว อัลลัน มิดฟิลด์บราซิเลียน มาร่วมทีมเรียบร้อยแล้ว

ท็อฟฟีสีน้ำเงิน บรรลุข้อตกลงกับทางนาโปลีคว้าห้องเครื่องวัย 29 ปีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ก่อนที่นักเตะจะเดินทางมาตรวจร่างกายเพื่อเสร็จสิ้นการย้ายทีม โดยนักเตะจะเซ็นสัญญากับทีมจนถึงซัมเมอร์ปี 2023

โดย อัลลัน จะได้กลับมาร่วมงานกับ คาร์โล อันเชล็อตติ อีกครั้ง หลังเคยร่วมงานกันที่ นาโปลี รวม 61 เกม และจะสวมเสื้อหมายเลข 6 ลงสนามในถิ่นกูดิสัน พาร์คฤดูกาลนี้

นอกจากน้ี เอฟเวอร์ตัน ยังเตรียมเปิดตัว ฮาเมส โรดริเกวซ แนวรุกจากเรอัล มาดริด และ อับดูลาย ดูคูเร มิดฟิลด์จากวัตฟอร์ด มาร่วมทีมในเร็ววันนี้อีกด้วย

