OFFICIAL: รายที่ 11 ! วิลลาช็อปไม่หยุดเซ็น'ฮีตัน'เฝ้าเสา

แอสตัน วิลลา แถลงคว้า ทอม ฮีตัน ผู้รักษาประตูมือดีจากเบิร์นลีย์ร่วมทัพ ด้วยค่าคัว 8 ล้านปอนด์

มือกาววัย 33 ลงช่วย เดอะ คลาเร็ตส์ ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมา 19 นัด พร้อมช่วยทีมรอดพ้นจากการตกชั้น ก่อนล่าสุดเขาจะย้ายมาเฝ้าเสากับทีมสิงห์ผยอง หลังตัดสินใจปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จากสโมสร

ทั้งนี้ ฮีตันกลายเป็นแข้งใหม่รายที่ 11 ของทีมน้องพรีเมียร์ลีกในซัมเมอร์นี้ ขณะที่ยอดเงินเสริมทัพของพวกเขาพุ่งไปกว่า 110 ล้านปอนด์แล้ว

