OFFICIAL : รายที่สาม! สเปอร์สคว้า'โดเฮอร์ตี้'เติมแบ็คขวา

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ แถลงผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเรื่องการคว้าตัว แม็ตต์ โดเฮอร์ตี้ แบ็คขวาจาก วูลฟ์แฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส มาร่วมทีม

โดเฮอร์ตี้ ค้าแข้งกับวูล์ฟส์มาตั้งแต่ปี 2010 โดยเขาลงสนามช่วยทีมไปมากกว่า 300 นัดและมีส่วนช่วยทีมเลื่อนชั้นจากลีก วันขึ้นมาถึงพรีเมียร์ลีก รวมไปถึงพาทีมไปเล่นยูฟ่า ยูโรป้า ลีก ฤดูกาลที่ผ่านมา

คาดว่า สเปอร์ส คว้าตัว โดเฮอร์ตี้ เข้ามาเพื่อแทนที่ของ แซร์จ ออริเยร์ ที่กำลังเจรจาย้ายไปร่วมทีมเอซี มิลาน โดย โดเฮอร์ตี้ จะเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี 2024 และสวมเสื้อเบอร์ 2 ลงสนาม ซึ่งเขาถือเป็นการเสริมทัพรายที่สามในซัมเมอร์น้ีต่อจาก ปิแอร์ ฮอยเบียร์ และ โจ ฮาร์ท

📰 We are delighted to announce the signing of @mattdoherty20 from Wolverhampton Wanderers! #WelcomeDoherty ⚪️ #COYS