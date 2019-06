OFFICIAL : ราชันแถลงเปิดตัวโยวิชสัญญา 6 ปี

เรอัล มาดริด แถลงข่าวเปิดตัว ลูก้า โยวิช ดาวยิงทีมชาติเซอร์เบียจาก ไอน์ทรัค แฟรงค์เฟิร์ต มาร่วมทีมด้วยค่าตัวเบื้องต้น 60 ล้านยูโร

ก่อนหน้านี้ทางราชันชุดขาวเพิ่งบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการคว้าตัวกองหน้ารายนี้มาร่วมทีม ก่อนที่ในวันนี้จะเดินทางมาตรวจร่างกายและเปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลในซานติอาโก้ เบอร์นาเบว

ทั้งนี้ เรอัล มาดริด จะเซ็นสัญญาระยะยาวกับ โยวิช ไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี 2025 โดยคาดว่าค่าตัวเบ็ดเสร็จแล้วร่วม 70 ล้านยูโร

"วันนี้เป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุดในชีวิต ความฝันของผมเป็นจริงแล้ว ผมเคยใส่เสื้อของเรอัล มาดริดนอนหลับตอนยังเด็ก วันนี้ความฝันของผมเป็นจริงแล้ว"

โดยคาดว่า ทัพราชันชุดขาว จะแถลงข่าวเปิดตัว เอเด็น อาซาร์ ปีกตัวเก่งทีมชาติเบลเยียม ในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกัน

☝🏟 The moment Luka Jović stepped out on to the Bernabéu pitch for the first time as a @RealMadrid player!#WelcomeJovic | #RMTV pic.twitter.com/JcQ9SBaLy3